التظاهرات المليونية لليمنيين هي تفويض للقيادة بالرد على الاعتداءات الاميركية

العالم - خاص بالعالم

وقال اللواء الجفري في مداخلة مع قناة العالم الاخبارية إن الرد سيكون مزلزلا بإذن الله ونحن بإنتظار ساعة الصفر والضوء الاخضر من قبل القيادة الثورية والعسكرية، وابناء الشعب اليمني على اتم الجهوزية ونشاهدهم الان في كل وسائل الإعلام يخرجون بالملايين في كل تلك الظاهرات التي ارادوها ان تكون بمثابة استفتاء وفوضوا بها قائد الثورة لإتخاذ كافة القرارات المتاحة للرد المزلزل العنيف على القوات الاميركية والاساطيل والقطع البحرية الاميركية التي اطلقت منها تلك الصواريخ واستهدفت ابناء الشعب اليمني وخرقت السيادة.

واضاف الجفري: ان العدوان الاميركي يعتبر جريمة تتجاوز كل القيم والاخلاق والقوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي فإن الرد هو حق مشروع تكفله كل الاعراف والديانات السماوية، ونحن اليوم على اتم الاستعداد وبانتظار اللحظة المناسبة.

وتابع: اليوم نحن لدينا جيش وطني حقيقي مسلح بالعقيدة الايمانية والقتالية وعلى مستوى عال من اليقظة والجهوزية القتالية، ولدينا من الاسلحة الاستراتيجية ما تمكننا من استهداف كل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والقواعد العسكرية للولايات المتحدة الاميركية ومن اعتدى على اليمن، وسنثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا في هذا الاعتداء.