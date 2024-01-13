مراسل العالم يكشف واقعا أليما تتعرض له جثامين شهداء في غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان طواقم الدفاع المدني العاملة في الميدان لا تستطيع انتشال كل جثامين الشهداء وان الاولوية القصوى لعملها هي انقاذ المصابين بسبب شح الوقود والاستهداف المتكرر والمباشر لاطقم الدفاع المدني خلال عملها في قطاع غزة والتي اخرها كان استهدافهم في محافظة خان يونس خلال انتشالهم المصابين وانتشر مقاطع الفيديو لاستهدافهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف مراسلنا الى انه بعد 99 يوما من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فان هناك العديد من الجثث اصابها التحلل بفعل استمرار العدوان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23800 وما يزيد عن 60 ألف مصاب. وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية جديدة مع انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن مستشفى شهداء الأقصى.

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