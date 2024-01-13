شاهد: القسام تواصل استهداف الجنود الاسرائيليين وآلياتهم وتقصف الداخل

العالم - خاص بالعالم

مئة يوم مرت على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ولا تزال المقاومة الفلسطينية تستبسل في الدفاع والمواجهة. كتائب القسام اعلنت أن مقاوميها قاموا باستهداف قوة اسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

واضافت أن المقاومين قاموا ايضا بالإجهاز على جنديين بشكل مباشر من مسافة صفر في نفس المنطقة. واوضحت القسام أن مقاوميها قاموا باستهداف 4 دبابات ميركافا وناقلة جند بقذائف الياسين شرق خانيونس، وهو ما يظهر حجم وضراوة المعارك في تلك المنطقة، الامر الذي يجبر قوات الاحتلال على التراجع وعدم تثبيت اي نقاط لها.

القسام بثت مشاهد لإطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، هذا الشمال الذي قالت قوات الاحتلال إنها قامت بالسيطرة عليه وتدمير أي قواعد إطلاق صواريخ، ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات الشمالية لغلاف غزة.

واعلنت القسام ايضا أنها دكت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

موقع والاه العبري اكد أن جيش الاحتلال لا يقدم كافة بيانات الجرحى للجمهور الإسرائيلي خوفا من أن يؤدي ذلك إلى خفض معنوياتهم. واضاف أنه بعد 100 يوم من الحرب تم الاعتراف بنحو 4 آلاف جندي إسرائيلي معاق نتيجة الإصابات، في وقت تؤكد فيه التقديرات أن العدد الحقيقي سيصل الى 30 ألفا.

واوضح الموقع أن الاطباء الاسرائيليين اكدوا أنهم لم يسبق لهم أن واجهوا مثل هذا العدد من الجرحى، وأن حالتهم خطيرة للغاية. ولفت الى وجود العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم والذين أصيبوا بالعمى والشلل.

وإلى الان لا يزال كيان الاحتلال غارقا في رمال غزة، وما حققه هو العثور على حذاء قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار وصورة لقائد القسام محمد الضيف، وهو ينظر الى ساعته، فكان الرد من القسام أن أحد المقاومين استهدف دبابة للاحتلال وهو ينظر الى ساعته ايضا مثل الضيف، ولسان حاله يقول هذا إنجازنا فأروني انجازاتكم إن كنتم قادرين.