شاهد/ كتائب المجاهدين توجه رسالة خاصة لأهالي اسرى الاحتلال!

العالم- فلسطين

وجاءت في المشاهد التي بثتها كتائب القسام عنوان "رسالة كتائب المجاهدين الى اهالي اسرى الصهاينة" باللغات العربية والانجليزية والعبرية: اتعلمون؟ عائلة بيباس من قتهلم؟ عائلة هاجاي ما هو مصيرهم؟ وما هو مصير الاسرى الاخرين؟".

واضافت الرسالة: "نتنياهو قتلهم" نتنياهو يقامر بحياة اسراكم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 99 على التوالي إلى 23843 شهيدًا، والجرحى إلى 60317 معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.