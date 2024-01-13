القسام تحذر "إسرائيل" بشأن الجنود الأربعة.. الوقت ينفذ!

العالم - فلسطين

ونشرت كتائب القسام، مقطع فيديو بثلاث لغات تحت عنوان “الوقت ينفد”.

وأشارت إلى فقدان الاتصال بالخلية التي تحتجز الجنود الأربعة المأسورين في غزة منذ عام 2014، وهم آلون هدار، وشاؤول آرون، ومغنيستو، وعمر.

ووجهت حديثها للإسرائيليين: إن حكومة نتنياهو أهملتهم منذ عام 2014 ولم تعيدهم، وقالت: للأسف قطع الاتصال بالخلية”.

وقالت: إن الاتصال ل ايزال بأيدينا حول من أسروا في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت: بالماضي والآن مرة أرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم.

وتابعت: لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى.