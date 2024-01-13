كيف علق ترامب على القصف الأمريكي لليمن؟

العالم- اليمن

وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social" التي يمتلكها: "اسمحوا لي أن أفهم هذا بشكل صحيح. نحن نلقي القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى (حيث هُزم داعش!)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى منذ خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى"، بحسب شبكة "سي أن أن".



وأضاف الرئيس السابق: "تذكروا أن هذه هي نفس العصابة التي (استسلمت) في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو إقالة أحد. لقد كانت اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ الولايات المتحدة. الآن لدينا حروب في أوكرانيا وإسرائيل واليمن، لكن لا توجد حرب على حدودنا الجنوبية. هذا يجعل من المنطقي جدا أن جو بايدن الفاسد هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة!".



وتأتي الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في الوقت الذي لا يزال فيه أوستن في المستشفى بعد مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا، وهو أمر فشلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في إبلاغه للرئيس جو بايدن ومسؤولين كبار آخرين لعدة أيام.

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه ردا على هجمات يمنية ضد السفن التجارية المرتبطة بالكيان الاسرائيلي في البحر الأحمر، فقد قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في اليمن.



وقالت صنعاء اليمنية، الجمعة، إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" لقواتها، ردا على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن، وفق بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" .



وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي، تستهدف القوات اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى فلسطين المحتلة.