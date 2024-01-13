كأس آسيا: طاجيكستان تتعادل مع الصين واستراليا تفوز على الهند

العالم- الرياضة

طاجيكستان تتعادل مع الصين

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء منتخبي طاجيكستان والصين، في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وعجز كلا المنتخبين عن ترجمة الفرص التي سنحت للاعبيهما إلى أهداف على مدار شوطي المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

وكان المنتخب الطاجيكي، الذي سجل ظهوره الأول في كأس الأمم الآسيوية، هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما نشط منتخب الصين في الدقائق الأخيرة، التي كاد أن يخطف خلالها النقاط الثلاث.

بتلك النتيجة، تقاسم كلا المنتخبين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة عقب فوزه 3 / 0 على منتخب لبنان (متذيل الترتيب) بلا نقاط، في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

ويلتقي منتخب لبنان مع نظيره الصيني في الجولة الثانية التي تجرى يوم الأربعاء المقبل، في حين تلعب قطر مع طاجيكستان في نفس اليوم بذات الجولة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الـ16 بالبطولة، فيما يتعين على صاحب المركز الثالث الانتظار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.

أستراليا تفوز على الهند بهدفين

وفاز منتخب استراليا على الهند بهدفين دون مقابل فى المباراة التي جمعت المنتخبين ظهر اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي المونديالي، فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم آسيا 2023.

وسجل جاكسون إرفين الهدف الأول لمنتخب استراليا في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني وأضاف جوردان بوس الهدف الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يعتلى منتخب استراليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل الهند الترتيب بلا رصيد من النقاط، قبل مباراة سوريا وأوزبكستان التي ستجري مساء اليوم.

ودخلت اليابانيـة يوشيمي ياماشيتـا تاريخ كرة القدم الآسيوية كأول حكمة تدير مباراة في بطولة كأس آسيا بعد نجاحها في إدارة مواجهة أستراليا والهند.