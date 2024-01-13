تركيا: لن نسمح قطعا بإنشاء "إرهابستان" على حدودنا الجنوبية

العالم- تركيا

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عقب اجتماع أمني عقد في إسطنبول برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومشاركة كبار المسؤولين.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الأمني برئاسة أردوغان شهد تقييما لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب بصورة شاملة.

وتناول الاجتماع الهجوم أمس الجمعة على القوات التركية شمالي العراق، والخطوات المتخذة والتي ستتخذ في إطار مكافحة الإرهاب.

وبحصب المصادر الاعلامية قصفت القوات التركية مناطق بريف القامشلي الشرقي شمال شرق سوريا وهناك أنباء عن قصف جوي تركي على مناطق تربسبيه (القحطانية) وجل اغا (الجوادية) وديريك (المالكية) وكلها بريف القامشلي الشرقي.