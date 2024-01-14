قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي صالح العاروري

العالم - الإحتلال

وكان العاروري استشهد مع آخرين من حركة حماس في غارة الاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 10 أيام.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت عوا غرب دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاحتلال اقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل ودهمت بعض المنازل وفتشتها.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وجنوبا، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.