الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اقتحامها مناطق في الضفة..

قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي صالح العاروري

قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي صالح العاروري
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الإحتلال

وكان العاروري استشهد مع آخرين من حركة حماس في غارة الاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 10 أيام.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت عوا غرب دورا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاحتلال اقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل ودهمت بعض المنازل وفتشتها.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وجنوبا، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.

روابط ذات صلة

القيادي وسام طويل يوجع رأس الإحتلال قبل وبعد إستشهاده

استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل

فيديو خاص: ابنة الشهيد العاروري ترتدي بزته العسكرية وتتحدث عن أمنيته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف