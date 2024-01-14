شاهد/رسالة شبلين يمنيين لمجانين البيت الابيض والإحتلال وحكام العرب!

العالم- اليمن

وجه طفل يمني في مقطع مصور نشرته قناة "الميادين" رسالة للاحتلال الإسرائيلي وللولايات المتحدة وحكام العرب، الذين وصفهم بالخانعين عن نصرة غزة.

كما خاطب الفلسطينيين وسكان القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يتعرض لحرب وحشية إسرائيلية منذ ما يقارب أن يصل لنحو 100 يوم.

وقال الطفل في بداية الفيديو: "أقدم العزاء والمواساة لإخواننا أطفال فلسطين المحتلة وغزة الأبية في فقدان آبائهم وأمهاتهم ونشاطرهم أحزانهم وآلامهم وأوجاعهم".

وأضاف: "نؤكد أن جرائم العدو الصهيوني بحقكم لن تمر مرور الكرام وسنأخذ بثاركم ونجرع قاتليكم أمر العذاب وأشد تنكيل فأنتم لستم وحدكم".

وتابع الطفل اليمني في الفيديو المتداول: "أما العالم الصامت وحكام العرب الخانعين الذي يتغنون بحقوق الطفل واتهموا أنصار الله بتجنيد الأطفال كذباً وزوراً أقول لهم: "أين إنسانيتكم وغيرتكم لما يحصل اليوم لأطفال غزة واليمن من مجازر مروعة".

وتساءل الفتى في المقطع مخاطباً العرب: "ما بالكم أخرست ألسنتكم؟ وصمت آذانكم وعمت أعينكم أم أصحبتكم نعالاً على هيئة البشر؟". أما عدونا العقائدي والتاريخي أمريكا وإسرائيل أقول لهم: "لقد ولدنا رجالاً لم نعرف الطفولة رضعنا عدواتكم ونشأنا على حربكم من مهدنا.. فصرنا براكين ثائرة لن تخمد إلا باستئصالكم من جسد الأمة العربية والإسلامية".

وفي مقطع مصور اخر نشرته قناة "المسيرة" اليمنية وجه طفل يمني رسالة لامريكا التي شن عدوانا ضد الأراضي اليمنية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى.

طفل يمني يوجه رسالة لامريكاوقال الطفل: "اقول لامريكا والمجانين في البيت الابيض لا تغامروا في استفزار شعب الانصار، لان اشبال هذا الشعب يعشقون التضحية في سبيل الله وهم يحترقون شوقا ان يبلغوا سن الجهاد ليرصوا الصفوف وليقاتلوكم والتكيل بكم".

وأقدم الجيش الأمريكي والبريطاني وفي إطار دعمه للعدوان الإسرائيلي الوحشي ضد غزة، على شن عدوان على اليمن، استهدفت العاصمةَ صنعاء والحديدة ومحافظات اخرى فجر الجمعة 12 والسبت 13 كانون الثاني/يناير 2024 .