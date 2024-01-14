'أنصار الله اليمن' تعلق على الاعتداءات الأمريكية البريطانية

العالم - اليمن

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض، ناطق "أنصار الله"، محمد عبد السلام، أن الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن لم يكن له أي تأثير يذكر على القدرات العسكرية اليمنية، وأن موقف اليمن في مساندة فلسطين ومواصلة استهداف السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني لن يتغير، شاكرا التضامن الإقليمي والدولي الواسع مع اليمن ضد العدوان الأمريكي البريطاني.

وقال عبدالسلام في تصريح لوكالة "رويترز": "إن الغارات التي شنها العدو الأمريكي البريطاني على اليمن لم يكن لها تأثير يُذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أَو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي".

ويأتي ذلك ردا على مزاعم العدو الأمريكي بأن الغارات جاءت للحد من قدرة القوات المسلحة على شن هجمات مستقبلية على السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني في البحر الأحمر.

من جهة أُخرى كتب عبد السلام في تدوينة على منصة "إكس": "نحيي جميع من تضامن مع اليمن البلد الذي يلتقي مع أحرار العالم على قضية ومظلومية فلسطين، ونشكر كُـلّ من رفض العدوان الأمريكي البريطاني وندد بغاراتهم العدوانية على بلدنا العزيز".

وأضاف: "نؤكـد أن اليمن بلد مسالم لم يعتدِ على أحد، ولا يشكل تهديدا على أحد، إلا أن ما يجري في فلسطين المحتلّة من جرائمِ إبادة بحق أهالي غزة أمرٌ لا يُطاق، والسكوت عنه تشجيع للإسرائيلي لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية التي بات الآن ملاحقا؛ بسببها في المحاكم الدولية".

وأكّـد أن “ذنبَ اليمن أنه وقف وساند فلسطين وغزة، وهذا موقفٌ ثابتٌ لن يتغيَّرَ ولن تتمكّنَ أية قوة من أن تثنيَ اليمن عن موقفه الديني والإنساني والأخلاقي”.

وقوبل الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن باستنكار إقليمي ودولي واسع؛ كونه تصعيدًا إجراميًّا غير مبرّر يأتي فقط؛ بهَدفِ الدفاع عن كيان العدوّ الصهيوني والقتال بالنيابة عنه؛ لمساعدته على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة بدون إزعاج.