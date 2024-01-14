بماذا هدد وزير حرب الاحتلال السابق جنوب افريقيا لدعمها فلسطين؟

العالم- فلسطين

وقال ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" على حسابه بمنصة "إكس" قال فيها "يجب أن يدفعوا الثمن" مضيفا "لابد من دفع ثمن المهزلة الجارية حالياً في لاهاي، والتي بدأتها جنوب إفريقيا" حسب تعبيره.

وقال "أولاً وقبل كل شيء، يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تدعم حماس وحزب الله"، على حد تعبيره.

واعتبر أن على بلاده "أن تدعو اليهود في جنوب إفريقيا إلى الهجرة إلى "إسرائيل" وعدم انتظار اندلاع معاداة السامية التي ستشمل الاضطهاد والأذى لليهود"، على حد قوله.

ويبلغ عدد الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا حوالي 77 ألفا و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة الإفريقية، ويتركز معظمهم في مدن جوهانسبرج وكيب تاون وديربان، بحسب إعلام عبري.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء في حكومته الى تجنب عبارات تحيل الى الإبادة الجماعية والتهجير القسري من قطاع غزة غداة أولى الجلسات في مجلس العدل الدولية.

وكان وزراء من اليمين الديني طالبوا بتهجير سكان غزة واستخدام القنبلة النووية ضد السكان وهو ما اثار حالة من الاستهجان على المستوى الدولي.

وفي مؤشر على المخاوف الإسرائيلية من الدعوى في محكمة العدل الدولية طرد مقدم برامج في القناة "13" الإسرائيلية، الجمعة، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ناسيم فاتوري من الاستوديو، إثر تمسكه بموقفه الداعي لـ"إحراق غزة" والذي تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية كأحد المشرعين الداعين لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في القطاع.

وسبق أن قدمت دولة جنوب إفريقيا، تصريح فاتوري الذي يدعو فيه إلى "إحراق غزة"، دليلا على الدعوة لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

وجاء هذا التصريح لفاتوري عبر تغريدة نشرها في نوفمبر الماضي، على منصة "إكس" ما أثار ضجة كبيرة.

وكان طاقم الدفاع عن الاحتلال بمحكمة العدل الدولية حاول، الجمعة، تبرير أن هذه التصريحات لا تمثل الحكومة وقراراتها.

والجمعة رفض كيان الاحتلال، اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.