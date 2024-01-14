اليمن والتصعيد الاميرکي البريطاني الخطير

العالم - باختصار

واستهدفت هذه الهجمات فجر الجمعة مواقع بست عشرة منطقة باليمن بالقذائف والصواريخ الموجهة.

وانطلقت الطائرات الاميرکية والبريطانية من قواعدهما بالبحرين وربما من دولة خليجية اخری.

وشارکت سفن حربية امريکية وبريطانية بالبحر الاحمر والمحيط الهندي في الهجمات.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع ان الهجمات شملت صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة وتعز وحجة.

وأکد سريع ان امريکا وبريطانيا شنتا أکثر من 73 غارة جوية علی اليمن في هذا العدوان.

وعلن البنتاغون اطلاق أکثر من 100 صاروخ وقذيفة موجهة علی أهداف في اليمن.

وبررت امريکا وبريطانيا هذا الهجوم بالتذرع لوقف الهجمات اليمنية علی السفن بالبحر الاحمر.

فيما أکدت صنعاء مراراً انها لاتستهدف سوی سفن الکيان الصهيوني وتلک التي تتحه لموانئ فلسطين المحتلة.

وفي أول رد فعل، صرح "مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي باليمن ان العدوان اجرامي وسيدفع المعتدون ثمناً باهضاً.

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