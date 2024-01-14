شاهد..رسالة 'مؤثرة' من مصطفى البرغوثي لأهل اليمن ..ماذا قال؟

العالم- فلسطين

وقال البرغوثي وهو طبيب وناشط سياسي وكاتب وأحد مؤسسي المقاومة الشعبية ومؤسسات في المجتمع المدني الفلسطيني، في رسالة محبة واحترام وتقدير لأهل اليمن:"أريد أن يسمعنى كل أخ وأخت في اليمن: الشعب الفلسطيني لن ينسى لكم موقفكم المشرف والأصيل هذا في نصرة شعب #فلسطين!".

وفي تصريح سابق اكد البرغوثي ان ما فعله اليمن نصرة لاهل غزة يفوق كل التصورات، والتدخل البحري اليمين ضد السفن المرتبطة بكيان الاحتلال لم يغير الموقف للكيان فقط بل العالم.

وفي تطور بالغ الخطورة شنت طائرات وسفن حربية امريکية وبريطانية يومي السبت والجمعه هجمات واسعة النطاق علی اليمن واستهدفت مواقع في 16منطقة بالقذائف والصواريخ الموجهة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع ان أکثر من 73 غارة جوية استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة وتعز وحجة.