45 دولة أوروبية وامريكية تشهد محكمة شعبية تدين الاحتلال الإسرائيلي

العالم - مراسلون

احتشد الملايين حول العالم لدعم وقف إطلاق النار في غزة، حيث شهدت بريطانيا أكبر مسيرة وطنية في تاريخها بدعوة من التحالف المنظم لمسيرات التضامن مع فلسطين، حيث تجمع فيها الآلاف من مختلف المدن رافعين الاعلام الفلسطينية.

وقال مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال:"هناک مئات الاشخاص مرة اخری يشارکون في مسيرة اليوم وهذه المرة کجزء من يوم عالمي للتضامن، فنحن نشارک اليوم مع الذين يتضامنون في أکثر من 120 مدينة في 45 دولة عبر 6 قارات ونحن جميعاً متحدون للدعوة الی وقف القتل ووقف الابادة".

وأعلن المنتدى الفلسطيني في لندن أن مظاهرات اليوم تعد محكمة شعبية دولية تدين الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف الإفلات من العقاب أمام القانون الدولي.

وقال الدکتور غسان أبوستة وهو بريطاني من اصول فلسطينية کانت له کلمة في المسيرة، قال لقناة العالم:"الانسانية يجب ان تنقذ نفسها وليس غزة، اذا الانسانية فشلت بهذا الاختبار التاريخي الحروب التي ستأتي بعد حرب غزة ستکون أکثر فضاعة وأکثر اجراماً".

يعتبر المتظاهرون أن مئة يوم من العدوان هي فصل جديد في رواية تاريخية تمتد لسبعة عقود، حيث تستمر الآلام والأمل معقود في إنقاذ ما تبقى من الإنسانية امام ما يجري في غزة لتغيير مسار الأحداث ووقف دورة الحروب المتكررة.

وقال أحد المشارکين في مسيرة لندن لقناة العالم:"توقفوا عن القتل، اوقفوا المذبحة، 10 آلاف طفل و25 الف مدني قتلوا بشکل غيرمقبول".

وقالت إحدی المشارکات لقناة العالم:"لايجب ان يحدث کل ذلک، جميعنا نطالب بالحرية للفلسطينيين".

بعد مئة يوم من ليالي حرب لازالت تحظی برفض واسع شرع قرارها بدعم ساسة بريطانية والملايين لازالت في کل العالم ترفض ان تُعدَم غزة وان تدار الاوطان بطيش نظام أعطی لنفسه الحق بقهر العزل والابرياء.