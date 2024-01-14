مصر ترد على تصريح 'نتنياهو' بشأن محور 'فيلادلفيا'

العالم - مصر

وأكد أبو زيد مساء أمس السبت، أن مصر تضبط حدودها وتسيطر على حدودها بشكل كامل.

وقال: "هناك اتفاقيات قانونية وأمنية تضبط الأمر"، مضيفا أن "أي حديث عن ملف الحدود يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، يوم أمس، بأن "تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية، بأن الكيان الصهيوني أبلغ مصر عزمها على شن عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا، سيتم في إطارها إبعاد العناصر الفلسطينية من معبر رفح.