الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤
٠٨:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر ترد على تصريح 'نتنياهو' بشأن محور 'فيلادلفيا'

مصر ترد على تصريح 'نتنياهو' بشأن محور 'فيلادلفيا'
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، على تصريحات إسرائيلية بضرورة "إغلاق" محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، أمام تسريب الأسلحة إلى القطاع.

العالم - مصر

وأكد أبو زيد مساء أمس السبت، أن مصر تضبط حدودها وتسيطر على حدودها بشكل كامل.

وقال: "هناك اتفاقيات قانونية وأمنية تضبط الأمر"، مضيفا أن "أي حديث عن ملف الحدود يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، يوم أمس، بأن "تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية، بأن الكيان الصهيوني أبلغ مصر عزمها على شن عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا، سيتم في إطارها إبعاد العناصر الفلسطينية من معبر رفح.

روابط ذات صلة

نتنياهو يشترط إغلاق محور "فيلادلفيا" لإنهاء الحرب في غزة!

الاحتلال ينوي شن هجوم بري للسيطرة على معبر رفح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف