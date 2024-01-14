شاهد.. 100 يوم من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

العالم - مراسلون

100 يوم على حرب غزة كل اهداف الحرب تفشل امام صبر وصمود القطاع المحاصر، لا المقاومة انتهت ولا عملية استهداف اليات العدو وقتل جنوده توقفت، ولا اسرى العدو استعادهم جيشه الغارق في جحيم غزة.

100 يوم وضربات المقاومة تتصاعد ودائرة وحدة الساحات تتسع على مستوى المنطقة. في قطاع غزة لازالت المقاومة الفلسطينية قادرة على ضرب عمق العدو. قال الاحتلال كذبا انه حيد شمال قطاع غزة وفكك قدراته العسكرية لكن للميادن رأي اخر تقصف تل ابيب من شمال القطاع وتضرب آليات العدو وتعلن المقاومة ويقر العدو بالخسائر التي يتكبدها في مختلف جبهات غزة.

في حصاد المقاومة عشرات الاليات التي ضربتها و500 من جنود العدو حولتهم غزة الى اشلاء وآلاف الجنود يتلقون العلاج في المستشفيات بين جريح ومريض نفسي جراء هول ما رأه العدو في غزة. وهي خسائر يضاف لها خسائر اقتصادية تتكبده الاسرائيلي ودفعته صاغرا لتسريح 5 أولية قتالية من الحرب البرية في قطاع غزة منها لواء الاحتياط 551 و 14 اضافة الى 3 أولية تدريب في محاولة تقليل خسائر الحرب البشرية والاقتصادية في جبهات المقاومة.

يتصاعد رد حزب الله على الجبهة الشمالية ويستمر تراجع مستوطني العدو الى عمق الاراضي المحتلة حتى باتت مستوطنات العدو شبه خاوية بفعل ضربات مركزة لجنود حزب الله في حرب من الواضح ان المقاومة الاسلامية في لبنان تديرها باقتدار وتكبد العدو خسائر الا يفصح عن كثيرها وان ثمة مفاجأت ستحملها الايام القادمة وان وحدة الساحات كانت قرارا صادقا وباتت واقع يغيظ العدو.

بالانتقال الى جبهة من جبهات المقاومة في اليمن، شلل العالم والاسرائيلي تماما عن امداد العدو بمستلزماته وتوقفت بواخر الامداد بفعل مقاومة باسلة يقودها الجيش اليمني عند باب المندب يضاف لها خسائر مباشرة بفعل ضرب مواقع العدو بصواريخ طويلة المدى باليستية في ايلات وعمق الكيان حتى تعطلت مطارات العدو وامداداته البحرية وهي استهدفات اضيف لها حديثا وقف تصريحات القوات المسلحة اليمنية جميع المصالح البريطانية والامريكية كنتي جة طبيعية للعدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

وليس بعيدا عن جبهات اليمن ولبنان تحضر المقاومة الاسلامية في العراق ضربات مركزة وموجوعة ضمن وحدة الساحات تستهدف مصالح العدو والقواعد الامريكية في العراق وسوريا وفي العمق الصهيوني وهي ضربات تجسد في مجملها وحدة الساحات وتزيد من خسائر العدو وتفرض طوقا نارا على الكيان ومصالحه الاقتصادية حتى باتت خسائر العدو المترتبة على حرب غزة تتجاوز 60 مليار دولار وهي خسائر يتوقع ان تزداد مع امتداد امد الحرب.