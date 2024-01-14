وقفة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في عمان تضامنا مع غزة

العالم - مراسلون

تزامناً مع تحرك عالمي في اغلب مدن العالم نظمت الأحزاب السياسية والفعاليات الشبابية الأردنية بالقرب من السفارة الأمريكية في عمان وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الصهيوامريكي على قطاع غزة.

وقال مشارك في التظاهرة "وقفتنا هنا في جاءت رسالة الى الحكومة الامريكية و السفارة الأمريكية في عمان ان الشعب الاردني وكل الشعوب العربية تعتبر الحكومة الامريكية وامريكا عدو ومشارك في الجريمة ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

المشاركون وجّهوا رسالة إلى الحكومة الأردنية بضرورة ان يكون هناك جسرٌ دائم لايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في غزة في ظل حرب الإبادة التي يشهدها القطاع من 7 اكتوبر من العام الماضي.

وقالت احدى المشاركات "مطالبنا الان اننا نكون مقاومة مساندة لشعبنا بغزة اهم شيء اننا نقدر ندخل بطريقة حضارية الوقود، الماء، والغذاء ونقدر ادخال هذه الاشياء على الاقل، ننادي بخروج الجرحى الذين يموتون للعلاج بطريقة محترمة وهذه اهم مطالب لنا في الوقت الحاضر".

ورفع المحتجون شعارات تندّد بالعدوان الصهيوني الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين العزل في غزة كما نادى المحتجون بضرورة تجريم التطبيع وطرد القواعد الأمريكية المتواجدة على الأراضي الأردنية.

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