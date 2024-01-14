كيان الاحتلال يعترف بفقدان طائرة فوق البحر الأحمر

العالم- فلسطين المحتلة

يأتي ذلك في اعقاب تقارير عن اطلاق اليمن صواريخ دفاع جوي باتجاه طيران امريكي – إسرائيلي في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن وزارة حرب الاحتلال تأكيدها إسقاط طائرة تجسس فائقة التقنية فوق البحر الأحمر زاعمة بان سقوط الطائرة تم نتيجة عطل فني.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت امس السبت عن اطلاق قوات صنعاء صواريخ دفاع جوي خلال تحليق مكثف لطائرات أمريكية – إسرائيلية فوق مدن الساحل الغربي لليمن.

وتشير هذه العمليات إلى تطور لافت بسير مواجهة العدوان الأمريكي – الإسرائيلي على اليمن ما قد يعقد المهام الامريكية بكسر الحصار على إسرائيل في البحر الأحمر.