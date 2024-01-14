'جون كيري' يترحل من المناخ البيئي الى المناخ السياسي!

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وقال متحدث باسم كيري إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق الجمعة، بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.

وتحدث كيري وبايدن في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حضر كيري قمة المناخ العالمية Cop28 في دبي أواخر العام الماضي، ويريد مبعوث المناخ تعزيز عمل الرئيس بشأن المناخ من خلال دور رئيسي في الحملة الانتخابية لعام 2024.

وتم تعيين كيري مبعوثا خاصا لأزمة المناخ بعد وقت قصير من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان موقع "أكسيوس" أول من أورد هذا النبأ، وذكر أن كيري (80 عاما) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء، مشيرا إلى أنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

ولعب كيري دورا رئيسيا في حض الرئيس الأميركي على تحديد هدف أكثر جرأة لانبعاثات الغازات الدفيئة للولايات المتحدة، وهو ما فعله بايدن من خلال التعهد بخفض الانبعاثات إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030.

وفي نوفمبر الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على العمل المشترك لمعالجة ظاهرة الإحتباس الحراري من خلال زيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة بهدف الحلول محل الوقود الأحفوري.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الهام بعد سنوات من المفاوضات بين كيري ونظيره الصيني شي تشين هوا.

ويأتي قرار كيري بالتنحي في أعقاب إعلان شي أنه هو الآخر سيتقاعد. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن الشكل الذي ستبدو عليه دبلوماسية المناخ بين الولايات المتحدة والصين بعد رحيل المسؤولَين.