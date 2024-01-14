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بالفيديو.. ما هي تطورات المعارك على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة؟

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان الاعلام العبري يتحدث عن اطلاق صواريخ من منطقة القطاع الغربي من جنوب لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى انه من المنتظر صدور بيانات من المقاومة الاسلامية في لبنان تكشف حقيقة الامر وما اذا كانت هناك صواريخ تستهدف مواقع واماكن محددة للاحتلال الاسرائيلي.

وقال مراسلنا انه منذ الصباح الباكر قامت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بقصف المنطقة الممتدة من جنوب بلدة الخيام حتى اطراف بلدة كفر كلا بعشرات القذائف الصاروخية بالاضافة الى القذاف التي تساقطت على اطراف ودخل بلدة حولة وميس الجبل.

واضاف ان ليل الامس شهد تطور بارز تحدث عنه اعلام العدو بوقوع اشتباك بيني بالاسلحة الرشاشة من النقطة الصفر في منطقة تقع اعلى تلال كفر شوبا ووقوع 4 جرحى في صفوف جيش الاحتلال ، لافتا الى انه حتى اللحظة لم يتم التاكد من الامر عبر اصدار المقاومة الاسلامية في لبنان بيانات تؤكد الامر او تنفيه.

المزيد بالفيديو المرفق..

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