الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..اهداء عملية تفجير دبابة اسرائيلية لروح قيادي في حماس!

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أثار فيديو نشرته "كتائب القسام" للمعارك في خانيونس تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أهدى أحد المقاومين عملية تفجير دبابة للاحتلال للشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استُشهد في الضاحية الجنوبية ببيروت مطلع الشهر الجاري.

العالم- فلسطين

وقال المقاتل قبيل تفجير دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105”: “هاي لروح الشيخ صالح".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع اللقطة، حيث عدوها وفاء من الجنود للقادة.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، السبت، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال في معارك خانيونس، جنوب قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو مقاتلو القسام وهم يوجهون ضربات بقذاف الياسين "105" المضادة للدروع لآليات ودبابات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس، ويشتبكون مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، حيث تدور هناك معارك ضارية بين المقاومة والاحتلال.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بمعارك غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية المعارك البرية إلى ما يزيد على 190 قتيلا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "الرائد احتياط ألكانا نيولاندر، 24 عامًا من إفرات، مسعف قتالي في وحدة بيزك، سقط في معركة وسط قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتله.

روابط ذات صلة

كيان الاحتلال يعترف بفقدان طائرة فوق البحر الأحمر

لماذا تتكتم امريكا وبريطانيا عن وضع بارجتهما في البحر الأحمر؟

اول تعليق لحكومة المرتزقة في عدن على العدوان الامريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف