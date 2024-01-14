شاهد..اهداء عملية تفجير دبابة اسرائيلية لروح قيادي في حماس!

العالم- فلسطين

وقال المقاتل قبيل تفجير دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105”: “هاي لروح الشيخ صالح".



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع اللقطة، حيث عدوها وفاء من الجنود للقادة.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، السبت، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال في معارك خانيونس، جنوب قطاع غزة.



ويظهر في الفيديو مقاتلو القسام وهم يوجهون ضربات بقذاف الياسين "105" المضادة للدروع لآليات ودبابات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس، ويشتبكون مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، حيث تدور هناك معارك ضارية بين المقاومة والاحتلال.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال، السبت، مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين بمعارك غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية المعارك البرية إلى ما يزيد على 190 قتيلا.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "الرائد احتياط ألكانا نيولاندر، 24 عامًا من إفرات، مسعف قتالي في وحدة بيزك، سقط في معركة وسط قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتله.