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100 دقيقة رعب تنتظر 'نتنياهو' من أهالي الاسرى.. ما القصة؟

100 دقيقة رعب تنتظر 'نتنياهو' من أهالي الاسرى.. ما القصة؟
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مدينة تل أبيب شهدت احتجاجات حاشدة، مساء أمس، يقودها أهالي أسرى الاحتلال، داعين إلى ضرورة قيام الاحتلال بمفاوضات مع حركة حماس من أجل الإفراج عن ذويهم.

العالم- فلسطين

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر المنصرم على مستوطنا غلاف قطاع غزة تمكنت على إثرها من اسر عشرات الإسرائيليين بينهم عسكريين، وقد فشل جيش الاحتلال في تحريهم على مدار 3 أشهر من العدوان.

الاقتصاد يتوقف 100 دقيقة

وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن أهالي الاسرى دعوا إلى إضراب شامل في جميع المصالح والمؤسسات الاقتصادية لمدة 100 دقيقة بعد أيام، بالتزامن مع مرور 100 يوم على وجود ذويهم في قبضة الفصائل الفلسطينية.

ودعا أهالي اسرى الاحتلال إلى إضراب شامل لمئة دقيقة، من أجل دفع حكومة الاحتلال إلى المٌضي قدماً، داعين جميع الإسرائيليين إلى الانضمام لهم في تلك الدعوة التي تجد استجابات واسعة مع مرور الأيام دون القدرة على تحرير الاسرى، باستثناء من أطلق سراحهم في إطار الهدنة التي رعتها مصر وقطر والولايات المتحدة.

مخاوف من خسائر اقتصادية

ويقول التقرير السابق إن تلك الخطوة التصعيدية من المحتجزين تثير كثيرا من المخاوف لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا سيما أنها تٌطال الاقتصاد بشكل مٌباشر هذه المرة، وهو الذي ينزف من الأساس منذ بدء الحرب الجارية.

وكان جيش الاحتلال وضع على رأس أولوياته في بداية عدوانه الحالي القبض أو قتل قيادات حركة حماس في قطاع غزة وعلى رأسهم يحيى السنوار، وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع، وتحرير الاسرى لدى الفصائل، إلا أن الاحتلال فشل في تحقيق الأهداف الثلاثة.

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