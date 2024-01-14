مستشفيات رفح تضطر لعلاج بعض الجرحی دون الأخرين والسبب..

العالم - مراسلون

وفي تصريح خص به قناة العالم، قال د. جمال الهمص:"العدوان الصهيوني الغاشم المستمر منذ 100 يوم يلقي بضلالها علی كل مناحي الحياة، فهناك مئات الالاف من النازحين الذين نزحوا باتجاه الجنوب وخاصة محافظة رفح وهناك عشرات الالاف من المصابين كلهم تكدسوا في محافظة رفح".

وأوضح ان رفح لاتملك سوی مستشفيين صغيرين هما مستشفی الكويت التخصصي ومستشفی أبويوسف النجار وهما يعتمدان كلياً علی مستشفيات قطاع غزة".

وأضاف ان مستشفيات رفح تفتقر لأجهزة كجهاز السي تي اسكن، وجهاز الام آر آي، وجهاز سي آر، وهي أجهزة توجد في كل مستشفيات العالم.

وأكد د. جمال ان جميع النازحين توجهوا نحو رفح وهي غيرمؤهلة لتقديم الخدمة لعشرات الالاف من المصابين.

وبيّن ان مستشفی الكويت التخصصي يستقبل علی مدار الساعة اصابات مختلفة من بتر الاطراف الی الاصابات الغائرة والجروح الملوثة. وتحتاج الجروح الملوثة اوقات طويلة للمعالجة لكن المستشفيات تواجه حالة استنزاف المقدرات.

وانتقد المقادير المختصرة من المساعدات الدولية التي تصل غزة مؤكداً ان الكم الهائل من المصابين جعل طاقم المستشفی يتردد في تقديم الخدمات للمصابين ويقدم الحالات علی بعضها البعض بسبب شح الامكانيات.

وطالب د. جمال بوقف الحرب علی غزة لتتوقف الاصابات.