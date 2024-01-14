الإحتلال يدمر غزة ويغتصب القدس ! + فيديو

العالم - الإحتلال

وقال شهود عيان: إن عشرات المستوطنين "اقتحموا الأقصى وباحاته، من جهة باب المغاربة مؤديا طقوسا تلمودية".



ووفق الشهود "منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين لليوم الـ100 على التوالي".

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس مؤخرا أن أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2023 الماضي، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.