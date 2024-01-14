الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم طالت عليهم 100 عام

العالم - فلسطين

واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم الأحد، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين وتجمعاتهم، موقعة مئات الشهداء والجرحى الجدد.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في شرق ووسط وجنوب خانيونس، فضلا عن شن طيران الاحتلال عدة غارات على وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة فلسطينية في منطقة البركة بدير البلح.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم بربرة للاجئين الفلسطينيين وسط مدينة رفح.

ناهيك عن القصف المتواصل، يعاني الفلسطينيون، خاصة النازحون منهم، أوضاعا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، إضافة إلى المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

وغرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي إلى الخيام، ومنازل المواطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه في شمال القطاع، غرقت عدة مراكز تؤوي آلاف النازحين في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم.

كما غرقت مراكز الإيواء في مدينة غزة وسط وجنوب القطاع، حيث دخلت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأونروا، في حي الرمال، ومنطقة مربع الجامعات، ومنطقة عسقولة، وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.

وناشد المواطنون، كافة المؤسسات الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس، في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.

من جهته، قال 'فيليب لازاريني' المفوض العام للأونروا في بيان ان مئة يوم الماضية كانت بمثابة مئة عام لسكان غزة.

واضاف أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير وأن معظم سكان غزة سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة وأنهم اضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية وموت جماعي ودمار وتشريد وجوع.