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شاهد/ أمريكا تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت جمهورية جيبوتي، الاحد، تعطيل القوات الامريكية للملاحة في البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي.

العالم- افريقيا

ونقلت مصادر اخبارية فيديو يظهر العديد من السفن العالقة في المياه الإقليمية لجيبوتي بعد ما تعطلت بها السبل في عرض البحر.

وكانت القيادة المشتركة للقوات الامريكية أصدرت توجيهات لشركات الشحن بما فيها النفطية تقضي بتغيير مسارها بعيدا عن البحر الأحمر الذي حولته إلى ساحة حرب على اليمن.

ورغم ان الساعات الأخيرة شهدت هدوء في المواجهة الا ان القوات الامريكية، وفق مصادر ملاحية تواصل رفض السماح للسفن بالعبور.

واغلاق البحر الأحمر امام حركة الملاحة ضمن مخطط امريكي لعسكرة البحر بغية الضغط على الدول المطلة على البحر الأحمر للانخراط بتحالف حماية "إسرائيل" خصوصا مع فشلها اقناع تلك الدول بالمشاركة إضافة إلى اجندة أخرى تتعلق بالنفوذ على خطوط الملاحة الدولية .

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