أطول حرب في تاريخ 'اسرائيل' ام أكبرها فشلاً؟

العالم - مراسلون

هي الحرب الاطول في تاريخ الكيان الاسرائيلي، ولكن من يدري قد تحمل ايضا وصف الحرب الأفشل في تاريخه، مئة يوم من الحرب، ومئات الخيبات والاخفاقات تلاحق قادة الكيان، اخفاقات عسكرية تمثلت بمئات القتلى والاف الجرحى وأكثر من ثلاثة الف معاق في الجيش الاسرائيلي، واخفاق في تحقيق الاهداف، فلا المقاومة كسرت ولا الاحتلال امن غزة ولا الاسرى عادوا، بل وايضا اضيف اخفاق استخباراتي بعدم توقع السابع من اكتوبر، كل ذلك واكثر في اليوم المائة للعدوان على غزة.

وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي عصمت منصور لقناة العالم:"كل قادة الجيش الاسرائيلي والمستوی السياسي، بعد الحرب سيکونون اما في قاعات المحاکم للمحاکمة أو في قاعات لجان التحقيق والمساءلة بسبب اخفاقاتهم في الحرب وماقبل الحرب وايضاً داخلياً وما تسببوه بأضرار بالديمقراطية والحکم في "اسرائيل"".

واخفاقات اخرى تطفو على السطح في اليوم المائة للحرب، اخفاق اقتصادي بعد ان توقعت حكومة نتنياهو ان تصل تكلفة الحرب الى ١٤ مليار شيكل يؤكد الاقتصادييون انها ستتعدى ٢٧ مليار شيكل، واخفاق سياسي فعلى الرغم من عمل الاحتلال ليل نهار وفي كل العالم لتبرير عدوانه، ها هو العالم يتابع محكمة العدل الدولية في لاهاي وهي تناقش العدوان الاسرائيلي بوصفه مجازر ابادة.

وقال استاذ الاعلام في جامعة القدس، احمد رفيق عوض لقناة العالم: "الاخفاق الاکبر هو انه بعد 100 يوم، جيش من أقوی جيوش العالم لم يستطع ان ينتصر علی حرکات مقاومة محاصرة والاستنتاج الکبير من هذا، هو ان "اسرائيل" ليست کما تدعي وهي ليست کما صورت نفسها وليست قادرة علی انتصار وهذا يعني انها ليست الافضل والاقوی في المنطقة العربية والاسلامية".

مئة يوم من الاخفاقات المتواصلة اقلها ان تل ابيب هزمت في اليوم الاول من الحرب.

مئة يوم وکل يوم هو قرينة علی فشل بنيامين نتنياهو ومنظومته العسکرية والاستخباراتية في الحرب علی مجموعة من المقاومين أثبتوا ان الاحتلال نمر من ورق.