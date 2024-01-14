مقتل وإصابة إسرائيليين بصواريخ استهدفت مستوطنة يوفال

العالم – خاص بالعالم

إعلام الاحتلال أعلن أن القتيل الإسرائيلي في 'كفار يوفال' هو جندي في فرقة الطوارئ العسكرية مشيرا الى مقتل مستوطنة اسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.

المقاومة الإسلامية من جانبها أعلنت عن استهداف قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة مؤكدة وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح.‏

المقاومة أعلنت تصديها لمُحلّقة ‌‏تابعة لكيان الاحتلال فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها.‏ ‏



‏وردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية اللبنانية وأطرافها ودعما لغزة ومقاومتها استهدفت المقاومة اللبنانية مواقع ‏العاصي و‏بركة ريشا والمطلة وخربة ماعرمحققة فيها إصابات مباشرة كما استهدفت تجمعات ‏لجنود إسرائيليين في محيطي موقعي حدب يارون والمرج بالأسلحة الصاروخية والمناسبة وأصابوهم إصابات ‏مباشرة.‏



وفيما تحدث جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية عن إغلاق جميع بوابات المستوطنات بالجليل الاعلى وثلاثة عشر مفترق وطريق بسبب ما وصفته بالوضع الأمني أكدت مستشفى رمبام الاسرائيلية في حيفا أنها استقبلت خلال الليل خمسة جنود مصابين من الجيش الإسرائيلي جراء اشتباكات مسلحة وقعت مع خلية تسللت قرب موقع عسكري اسرائيلي عند الحدود مع لبنان.

وذكرَ جيشُ الاحتلال أنّ جنودَه كانوا يقومون بدوريةٍ في منطقةِ جبل روس حولَ مزارعِ شبعا المحتلة عندما رصدوا أربعةَ مسلحين فتحوا النارَ على القوة الإسرائيلية. وأوضحَ الجيشُ أنّ قواتِه صوّبتْ نيرانَ المدفعيةِ وقذائفَ الهاون باتجاهِ المنطقة.وعرض الاحتلال لاحقا سلاحا قال إنه يعود لأربعة مقاومين نفذوا عملية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة .

مدفعية الاحتلال استهدفت بالقذائف الفوسفورية والانشطارية بلدات كفركلا والعديسة ورب ثلاثين جنوب لبنان وقصفت كذلك أطراف بلدات الضهيره ويارين والجبين وطير حرفا واطلقت دبابة ميركافا اسرائيلية قذائف مباشرة استهدفت منازل سكنية خالية في بلدة العباسية الحدودية في القطاع الشرقي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...