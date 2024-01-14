إضراب 100 دقيقة يعم أنحاء كيان الإحتلال لوقف الحرب

العالم – خاص بالعالم

وقالت مضربة اسرائيلية:"من غير الممكن ان نكون في هذا الوضع بعد مرور 100 يوم، ما زلنا ننتظر عودة المحتجزين".

ومع مرور مئة يوم على الحرب تتصاعد التظاهرات بالشارع الاسرائيلي لوقف الحرب والتوجه الى ابرام صفقة تبادل هذة التظاهرات التي شارك بها عضوٍ مجلس الحرب غانتس.

في أشارة الى تصاعد الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس الحرب الذي يتوقع أن يتفكك مع تعمق الازمة السياسية والامنية وعدم تحقيق اي من الاهداف التي وضعها هذا المجلس برئاسة نتنياهو الغارق بوحل غزة بعد مرور مئة يوم من الحرب على الفلسطينين وقضيتهم.



وقال الصحفي الفلسطيني راسم عبيدات:" المنحى والتطور اللافت في هذه القضية انها اصبحت تطرح شعارات سياسية بمعنى انها تطالب باقالة نتنياهو، وهي بذلك ترتقي مع المعارضة الاسرائيلية التي تطرح ايضا اقالة نتنياهو وخاصة ان اربعة رؤساء وزراء سابقين تطرح قضية اقالة نتنياهو منهم إيهود باراك وايهود اولمرت واقترح هذه القضية يائير لبيد وغيره، ولاول مرة تطرح في "إسرائيل" عملية اجراء انتخابات مبكرة السادسة للحرب وهذا تطور لافت".



ويعد مئة يوم من الحرب يشهد كيان الاحتلال الاسرائيلي مزيد من الانقسامات الداخلية بالمجتمع الاسرائيلي في ظل وجود حكومة يسيطر عليها الجناح المتطرف والمتشدد.

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