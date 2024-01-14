شاهد/دوي انفجار قوي قرب مصافي تكرير النفط في خليج حيفا

العالم- فلسطين

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد اليوم الأحد من أحد المواقع قرب مصاف نفطية في خليج حيفا.

ذكرت صحيفة معاريف ان الانفجار وقع داخل معامل التكرير في خليج حيفا بفلسطين المحتلة.

فيما نقلت قناة الميادين عن الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل "كرمل أوليفنز" والتقديرات الأولية تشير إلى أنه بسبب "الضغط العالي في الغلاف".

ونقلت عن الخبير بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي: يبدو أن هناك حدثاً أمنياً في خليج حيفا وحديث إسرائيلي عن سقوط صاروخ.

وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.