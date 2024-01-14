العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن هذه الجملة كانت قد أثارت الكثير من ردود الأفعال في كيان الاحتلال الاسرائيلي الذين اعتبروا ان السيد نصر الله يوجّه رسالة واضحة الى انه مستعد للحرب، والى توسيع العملية العسكرية في شمال فلسطين المحتلة ستواجه بأكبر مما وجهت به حملة الحرب على قطاع غزة.

ونوه مراسلنا إلى هذه الجملة خلقت الكثير من ردود الافعال الاسرائيلية فغالبية المواقع الاسرائيلية والشبكة العنكبوتية جميعها خرجت بهذا العنوان "نصر الله 99 يوما نحن مستعدون للحرب"، أو"نحن مستعدون منذ 99 يوما للحرب".

وأضاف مراسلنا: اما فيما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها عدد من مدن الداخلي الفلسطيني المحتل، فكانت هي الاكبر والاوسع نطاقا ولكن كانت هي التي تحمل شعارات جديدة بعدد كبير من هذه التظاهرات حمل ليس فقط عنوان"تحرير الاسرى" ولكن" بنيامين نتنياهو عد الى البيت".

ولفت مراسلنا إلى أن عددا كبيرا من التظاهرات طالب باسقاط الحكومة الاسرائيلية، وهذا الامر قد دفع ليبرمان اليوم ليغرد على منصة اكس بقوله: ان هذه الحكومة لم يعد لها مكان في الشارع الاسرائيلي، وان عليها ان ترحل، وانه حان الوقت كما قال ليبرمان لتشكيل حكومة جديدة قادرة على ادارة الحرب وليس قادرة على ادارة الفشل كما قال".

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