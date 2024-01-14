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هل اوقفت إيران تصدير الغاز إلى العراق؟

هل اوقفت إيران تصدير الغاز إلى العراق؟
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد عقيلي عن التزام إيران بتصدير الغاز إلى العراق وفقًا للخطة المتفق عليها بين البلدين.

العالم- ايران

وقال سعيد عقيلي في هذا الصدد: "إن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق يتم من خلال نقطتي تبادل، وبحسب الاتفاق المبرم قبل شهرين مع الجانب العراقي، خرجت إحدى نقطتي التبادل من الشبكة بداية العام الميلادي الجاري(2024)، وذلك من أجل تنفيذ عملية قياس دورية، والآن يتم تنفيذ التعهدات المتفق عليها عبر نقطة التبادل الثانية.

وصرح قائلاً: إن إجراء العمليات القياسية في تنفيذ الالتزامات التصديرية هو أمر روتيني تم العمل به سابقًا ولا يقتصر على اتفاقية تصدير الغاز إلى العراق.

وأضاف عقيلي: "نظراً للاعتماد على السنة الميلادية في عقود التصدير، سوف يتم إجراء معايرة دورية في هذه الفترة من السنة حتى يتسنى للطرفين مراقبة جودة تنفيذ التعهدات".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت عن وزارة الكهرباء العراقية، توقف واردات الغاز من إيران، كما أعلنت أن نقص الغاز المستورد من إيران أثر على إنتاج محطات توليد الكهرباء في العراق.

وكان قد أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن توقف تصدير الغاز من إيران إلى العراق سببه "إجراء إصلاحات داخل إيران".

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