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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

قراءة في خطاب السيد نصر الله

قراءة في خطاب السيد نصر الله
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه انقضاء 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، بينما بات قادة الكيان يدورون في حلقة مفرغة من القتل والمجازر، مقابل مقاومة صلبة ومعها محور واسع يبدو أنه أثبت جدواه في جعل المنطقة في خضم المواجهة والمقاومة الشاملة ضمن وحدة الساحات.

العالم - بانوراما

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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