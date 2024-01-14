الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن الداخلي الإيراني يلقي القبض على منفذي هجوم راسك الإرهابي

الأمن الداخلي الإيراني يلقي القبض على منفذي هجوم راسك الإرهابي
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمدرضا رادان إلقاء القبض على منفذي جريمة الهجوم الإرهابي على مخفر لقوى الأمن الداخلي في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) قبل فترة، والتي اسفرت عن استشهاد 12 من كوادرها.

العالمإيران

وقال العميد رادان في تصريح له اليوم الأحد أن قسم مكافحة الإرهاب التابع لقوى الأمن الداخلي قام بتنفيذ عملية كبيرة وواسعة خلال الأيام الماضية وحقق نجاحات لافتة، وأضاف: كما قطعنا وعدا للشعب الإيراني بعد هجوم راسك الإرهابي بأننا سنثأر ثأرا صاعقا من الإرهابيين، فقد ألقينا القبض على العناصر الأربعة الرئيسيين الضالعين في الهجوم في عملية مباغتة، ما شكل صدمة وضربة نفسية للزمرة الإرهابية المناوئة، بعدما ظن هؤلاء بأنهم خارج نطاق رصدنا الاستخباري.

وأوضح قائد قوى الأمن الداخلي بأنه تم ضبط كمية من الأسلحة والعتاد الذي يستخدم للاغتيالات وكمّا من العملة الصعبة كانت بحوزة الجناة.

وأضاف بأنه صدر أمر للأقسام المعنية في قوى الأمن الداخلي بأن يتم عرض الوثائق والأدلة امام الرأي العام فورا بعد استكمال التحقيقات.

وتابع العميد رادان أن: معلومات جيدة توفرت أيضا من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين وآمري هجوم راسك الإرهابي، وسنجتث جذور الإرهاب بإذن الله تعالى.

روابط ذات صلة

امين عام الشرطة الدولية يدين الهجوم الارهابي بمدينة 'راسك'

حرس الثورة يتوعد منفذي جريمة "راسك" بـ"تجرع مرارة الانتقام"

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي في جنوب شرق إيران

الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي في جنوب شرق إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف