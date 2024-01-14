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الخارجية الإيرانية تؤكد على دعم مبدأ الصين الواحدة

الخارجية الإيرانية تؤكد على دعم مبدأ الصين الواحدة
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن إيران أعلنت دائما دعمها لمبدأ الصين الواحدة.

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وردا على أسئلة الصحفيين بشأن نتائج الانتخابات في تايوان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول من مبادىء سياساتها الخارجية، وهي في هذا الإطار لطالما أعلنت دعمها لمبدأ الصين الواحدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: في هذا الصدد، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى دعمها القاطع لحق جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، وكذلك إعادة توحيد الصين على أساس التنمية السلمية على جانبي المضيق.

وكانت الصين شددت على أن "إعادة التوحيد مع تايوان حتمية"، بعد انتخاب المرشح لاي تشينغ تي المنتمي لحزب مؤيد للاستقلال رئيسا للجزيرة، السبت.

وقال المتحدث باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا، أن التصويت "لن يعوق التوجه الحتمي لإعادة التوحيد مع الصين"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واعتبر تشين أن نتائج التصويت تظهر أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان "لا يمكنه تمثيل غالبية الرأي العام في الجزيرة".

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