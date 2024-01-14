شهرياري: غزة هي رمز الصراع بين الحق والباطل

العالم – إيران

وضمن فعاليات مؤتمر طوفان الأقصى وصحوة الضمير الإنساني، وفي إشارة إلى الآية 39 من سورة الحج، اعتبر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حميد شهرياري بأن طوفان الأقصى هو رد مشروع وحاسم على الظلم والسياسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني منذ 75 عاما وبأن مقاومة أهل غزة ترتكز على هذه الآية.

وفي إشارة إلى أن فلسطين هي القضية الموحدة للعالم الإسلامي، طالب شهرياري بالوقف الفوري لإطلاق النار وهجمات الكيان الصهيوني ضد المدنيين والنساء والأطفال في غزة الأمر الذي يشكل ضرورة حتمية لضمائر شعوب العالم اليقظة والحرة.

كما لفت إلى أن جميع الديانات السماوية والديانات الإسلامية والقوانين الدولية والضمائر الحية تؤكد على تحقيق الحقوق الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

كما أعرب شهرياري عن أسفه لعدم قدرة المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي على منع العدوان الصهيوني، مستشهدا بالآية التاسعة من سورة الممتحنة، وأدان جرائم وخيانات أميركا في دعم الكيان الصهيوني الغاصب قاتل الأطفال سواء كان دعما ماديا أو عسكريا.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر طوفان الأقصى وصحوة الضمير الإنساني بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس المنظمة الإسلامية في نيجيريا الزعيم الشيعي الشيخ إبراهيم زكزاكي، ومثقفين ونخب العالم الإسلامي من عشرات الدول في طهران.