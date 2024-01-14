إيران وآذربيجان تبحثان التعاون الأكاديمي في المجال العسكري

العالم – إيران

ورحب رئيس هذه الجامعة العميد إسماعيل أحمدي مقدم، برئيس كلية الدفاع الوطني الآذربيجاني العميد عارف حسن اوف الذي يزور طهران على رأس وفد من بلاده.

العميد أحمدي مقدم في هذا اللقاء بالضيف الآذربيجاني، وشدد على أن إيران الإسلامية ما انفكت تبذل جهودها لإرساء الأمن بين جمهورية آذربيجان وجارتها أرمينيا، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها طهران لحل المشاكل القائمة بين هذين البلدين.

وأشار إلى أهمية ومكانة الجامعة العليا للدفاع الوطني في القوات المسلحة الإيرانية، معلنا استعدادها لقبول الطلبة من جمهورية آذربيجان للعام الدراسي الجديد في فرع الدكتوراه.

بدوره أعرب الضيف الآذربيجاني عن بالغ شكره لحسن الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له في إيران الإسلامية، مؤكدا أنه وأعضاء الوفد المرافق يعتبرون أنهم في بلدهم الثاني ولم يشعرا بذلك خلال الزيارات التي قاموا بها إلى الدول الأخرى.

وأعلن استعداد كلية الدفاع الوطني في بلاده للتعاون مع الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني وتبادل مذكرات التفاهم بين الجانبين، موضحا أن الوفد سيقوم بمجرد عودته إلى بلاده بصياغة هذه المذكرات للتعاون في المجال الأكاديمي وتبادل الوفود والطلبة في فرع الدكتوراه، والتحضير لتوجيه الدعوة إلى رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني لزيارة جمهورية آذربيجان والتوقيع على مذكرات التفاهم الثنائية.