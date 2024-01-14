الشيخ عيسى قاسم يشيد بالدور اليمني في نصرة غزة

العالم - البحرين

وقال الشيخ قاسم: إن "يمن الحمية والغيرة والشجاعة الإسلامية يأبى إلا أن يسابق بجدية عالية على طريق نصرة الإسلام والمسلمين ولا يبالي بمن عاداه في هذا السبيل"،معتبرا عدم مشاركة حكومة البحرين في التحالف الدولي لحراسة العدوان على غزة بأنه قبيح ومؤلم ومخزي جدا.

وأضاف"يمن الصمود وبقائده المؤمن الحكيم أخذ على نفسه ألا يدّخر شيئا مما يملك إلا ويجعله بذلة في نصرة الحق ومقارعة الباطل.

وأكد المرجع االبحريني على "أن شعب البحرين خجل من هذا الموقف الساقط لحكومته، الذي يخالف كل ما يؤمن به الشعب البحريني من قيم إسلامية ووطنية و مألوم كونه لا يملك أن يقاتل في صفوف المجاهدين في غزة وأي ساحة دفاع عن الإسلام".