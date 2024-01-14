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إنتاج إيران من النفط يبلغ 3.4 مليون برميل يوميا

إنتاج إيران من النفط يبلغ 3.4 مليون برميل يوميا
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أن إنتاج إيران من النفط يبلغ 3.4 مليون برميل يوميا.

العالمإيران

وفي تصريح له قال محسن خجسته مهر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: عندما تسلمت الحكومة الحالية كان إنتاج النفط اليومي 2 مليون و107 ألف برميل يوميا، وبفضل الجهود المبذولة وصل إلى أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل.

وأضاف: اليوم تم تحديد أسواق ووجهات جديدة لبيع النفط، وحصلنا على طرق مختلفة لنقل الموارد.

وتابع منذ بداية الحكومة تم توقيع عقود بنحو 4 مليارات دولار أو انجاز عمليات التنفيذ في خمسة حقول، ثلاثة منها مشتركة، وسيتم توقيع عقود كبيرة ومهمة جدا خلال الأشهر القليلة القادمة.

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