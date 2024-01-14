إيران تزيح الستار عن دواء إشعاعي تشخيصي جديد لسرطان البروستاتا + صور

العالم – إيران

وفي المعرض الثاني للمنتجات المعرفية في مجال الغذاء والدواء والمعدات الطبية، تم الكشف عن دواء إشعاعي جديد يحمل الاسم التجاري Pars Tecto (PARS-TECTO-PSMA) لشركة بارس التابعة لمنظمة الطاقة الذرية، بحضور رئيس المنظمة محمد إسلامي، ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بهرام عين اللهي ونائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، روح الله دهقاني فيروزآبادي.

وتوفر مجموعة المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية هذه، التي تم تصنيعها وصياغتها واستخدامها لأول مرة من قبل متخصصين محليين في البلاد، إمكانية اكتشاف سرطان البروستاتا في المراحل المبكرة مقارنة بطرق التصوير السابقة باستخدام كاميرات PET والقيود المفروضة على المراكز التي تتوفر بها هذه الأجهزة، ومع طريقة التصوير الجديدة SPECT يمكن إجراؤها بشكل أسرع وبتكلفة أقل. وبهذه الطريقة، وبعد وضع علامة على هذه المجموعة بالنظائر المشعة للتكنيتيوم m99، سيكون التصوير ممكنًا في جميع مراكز الطب النووي.

يرتبط هذا الدواء الإشعاعي على وجه التحديد بمستقبلات سرطان البروستاتا في الجسم ومن خلال توفير معلومات مناسبة وأكثر دقة حول حجم وموقع الورم للطبيب المعالج، فإنه يوفر فرصة أفضل لمتابعة ومراقبة عملية تعافي المريض.

عملية الإنتاج وتطوير المنتجات

تم إجراء جميع مراحل التصميم الجزيئي وتوليف البقايا الفعالة وصياغة هذه المجموعة الصيدلانية الإشعاعية والدراسات الخلوية وما قبل السريرية من قبل خبراء محليين في شركة Pars Isotope، وتم إكمال المرحلة السريرية لهذه المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بنجاح في عامين بالتعاون مع من العديد من جامعات العلوم الطبية في البلاد.

إزاحة الستار عن 20 دواء جديد محلی الصنع

هذا وأعلن رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية حیدر محمدي عن إزاحة الستار عن 20 دواء جديد محلی الصنع في المعرض الثاني للمنتجات المعرفية في مجال الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

وعلى هامش هذا المعرض الذي انطلق اليوم في طهران قال محمدي: إن هذه الأدوية تشمل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والأدوية المضادة للسرطان، والمهدئات، وأدوية تشخيص سرطان البروستاتا عن طريق الحقن، ومحلول العيون، و دواء للطب التقليدي.

وأضاف: ستدخل هذه الأدوية قريباً سوق الأدوية الإيراني مع زيادة الإنتاج.

وأشار إلى نمو الشركات القائمة على المعرفة بنسبة 100%، وقال: تم إنتاج 33 جهازا طبيا و17 نوعا من الأدوية وثمانية أنواع من الأدوية المرتبطة بالطب التقليدي في البلاد خلال العام الجاري بفضل جهود هذه الشركات.

انطلق اليوم في طهران المعرض الثاني للمنتجات المعرفية في مجال الغذاء والدواء والمعدات الطبية بحضور مختلف المسؤولين وبرعاية وزير الصحة بهرام عین اللهي ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي و مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي روح الله دهقاني فيروز آبادي.