تبادل الكهرباء بين إيران وتركيا بمقدار 600 ميغاواط

العالم – إيران

وأكد المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الإيرانية مجتبى أكبري أن تبادل الكهرباء ضروري نظرا لاختلاف الوقت وتباين أيام العمل والعطل في إيران وتركيا وذروة حاجة البلدين للكهرباء.

وأضاف أنه: بناء على ذلك تستورد إيران الطاقة الكهربائية من تركيا في فصل الصيف، إلا أنها تصدر إليها الكهرباء في الفصول الأخرى.

وكان وزيرا الطاقة الإيراني والتركي قد توصلا في العام 2022 إلى اتفاق لربط شبكة الكهرباء في كلا البلدين بالتقنية الحديثة، حيث تحقق هذا الأمر بعد مرور 16 شهرا.

يذكر أن ربط شبكة الكهرباء بين إيران وتركيا الذي تم من خلال مدينة خوي الإيرانية إلى مدينتي فان ودغو بايزيد التركيتين، بإمكانه أن يوفر عائدات مالية لإيران بمبلغ 12 مليون يورو في كل عام.

يذكر أن الربط الكهربائي بين إيران والدول المجاورة قد شهد نموا بنسبة 30 بالمائة خلال العامين الماضيين.