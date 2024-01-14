أنباء عن غارات أمريكية بريطانية على منطقة في محافظة الحديدة باليمن

العالم - اليمن

قالت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم الأحد إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت جبل جدع في منطقة اللحية بمحافظة الحديدة باليمن.

وقالت قناة "المسيرة" إن مديرية اللحية الساحلية بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر تعرضت الأحد، لقصف أمريكي بريطاني.

وأشارت القناة إلى أن سماء المحافظة شهدت تحليقا مكثفا للطيران الحربي ومسيرات التجسس الأمريكية.

في المقابل، نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون هناك أي غارة أمريكية أو من التحالف في اليمن اليوم، كما قالت وزارة الدفاع البريطانية أن الأنباء عن شن قواتنا غارات في اليمن مغلوطة.

وشن التحالف الأمريكي البريطاني يوم الجمعة 12 يناير 73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، فيما شن يوم أمسغارة جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد المقاومين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

وشددت حركة أنصار الله على أن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف".

وأثار الهجوم الأمريكي البريطاني على مقاومي اليمن دون تفويض أممي إدانات رسمية دولية واسعة.