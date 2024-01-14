أنصار الله: عدوانية أمريكا ضد اليمن لن توقفنا عن دعم غزة

العالم-اليمن

وقال عبد السلام: "تحليق مكثف لطيران العدو الأمريكي على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية في عدوان مستمر على الجمهورية اليمنية، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية".

وتابع: "على رأس مائة يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة نؤكد أن الإجراءات العدائية من قبل أمريكا ضد اليمن لن تمنع القوات المسلحة عن مواصلة تنفيذ التزامها الديني والإنساني والأخلاقي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بالاستمرار في استهداف السفن التابعة لكيان العدو والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

هذا، وأعلنت جماعة "أنصار الله" الجمعة أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة ردا على عدوانهما المباشر والمعلن فجر الجمعة على اليمن".

وأصدر المجلس السياسي الأعلى في اليمن بيانا أكد فيه أن "ما تعرض له اليمن، فجر الجمعة، عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية والمهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين".