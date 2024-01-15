رئيس تايوان الجديد يعلن عزمه على العمل المشترك مع واشنطن لتعزيز الديمقراطية

العالم-اسيا والباسفيك

وكتب لاي تشينغ تي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الوزير بلينكن، شكرا لك على تهنئتك. من خلال العمل مع أصدقائنا الأمريكيين، تلتزم تايوان بمواصلة تعزيز الديمقراطية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف أن التعاون بين تايوان والولايات المتحدة مبني على "القيم والمصالح المشتركة".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع القيادة الجديدة لتايوان وفقا لمبدأ "الصين الواحدة". كما هنأ الرئيس الجديد للجزيرة على فوزه، مشيرا إلى "قوة النظام الديمقراطي والعملية الانتخابية" في تايوان.

وصرحت وزارة الخارجية الصينية بأن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة بـ"استقلال تايوان"، مضيفة "إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بقوة".

وفاز لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة يوم السبت.