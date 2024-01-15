الاحتلال يقتحم جامعة النجاح بنابلس ومدن 'البيرة' و'بيت ريما' و'اريحا'

العالم - غلسطين المحتلة

ونقلت "وكاة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية رائد الدبعي لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر احدى البوابات، واحتجزت أفراد أمن الجامعة.

وأفاد مراسل (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الطلبة من داخل حرم الجامعة.

كما نقلت "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الجنان في المدينة، وداهمت عدة منازل.

الاحتلال يقتحم مدينة البيرة

وفجر اليوم الاثنين ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الجنان في المدينة، وداهمت عدة منازل.

اقتحام بيت ريما شمال غرب رام الله

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت قبل فجر اليوم الاثنين، بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية فيها، وداهمت عدة منازل.

الاحتلال يقتحم أريحا وسط اندلاع مواجهات

وقد جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل فجر اليوم اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، برفقة جرافة عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات، حتى اعداد هذا الخبر.

وشهد مخيم عين السلطان خلال الساعات الماضية، استشهاد الفتى لؤي الصوفي، برصاصة متفجرة بالصدر من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واستهدفت المواطنين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية.