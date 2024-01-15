غزة.. 100 يوم صمود ومقاومة

العالم - باختصار

الحالة انعكست بشن غارات وحشية وقصف مدفعي مكثف علی غزة لأسابيع للإعداد لحرب برية شاملة.

الكيان استدعی الاحتياطي ايضاً وزج بفرق كاملة من مشاة ومدرعة لحسم الحرب علی غزة.

نتنياهو حدد الأهداف الرئيسية للحرب: القضاء علی حماس وتحرير الأسری الاسرائيليين وتدمير الانفاق.

اليوم وبعد 100 يوم علی شن الكيان لهذه الحرب نلقي نظرة علی ما تحقق علی الارض.

أهداف الكيان.. الكيان فشل بامتياز في تحقيق هدف القضاء علی حماس وتحرير ولو أسير اسرائيلي واحد. وفشل كيان الاحتلال في تدمير شبكة الأنفاق بغزة والتي قال ان طولها يصل الی 600 كيلومتر. بالطبع استطاع كشف وتدمير بعض الانفاق بدفع ثمن باهظ جداً.

خسائر الكيان الميدانية.. لقي أكثر من 530 جندياً وضابطاً مصرعهم منذ 7 أكتوبر الماضي. واصيب آلاف الجنود بجراح جزء كبير منها حرجة باعتراف الصحافة العبرية.

خسائر الكيان.. دمرت المقاومة نحو 860 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية مختلفة.

خسائر الكيان الاقتصادية.. 66 مليار دولار نفقات حرب وخسائرها ناجمة عن توقف العجلة الاقتصادية.

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