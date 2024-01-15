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نشطاء السلام يتظاهرون قرب قاعدة بريطانية في قبرص تضامنا مع فسطين و اليمن

نشطاء السلام يتظاهرون قرب قاعدة بريطانية في قبرص تضامنا مع فسطين و اليمن
الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات من نشطاء السلام قرب قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في قبرص، للمطالبة بإغلاقها، لدورها في تأجيج الحرب والنزاعات الإقليمية في المنطقة، وخاصة في غزة واليمن.

العالم-فلسطين

وشارك حوالي 300 ناشط سلام في المظاهرة التي نظمها مجلس السلام القبرصي بدعم من حزب آكيل اليساري المعارض، ومجموعة (متحدون من أجل فلسطين)، ومجموعات يسارية أخرى، وطالبوا خلالها بإغلاق القاعدة، ورفعوا لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً ووقف تمويل الإبادة الجماعية التي ترتكب فيها.

بدوره قال رئيس مجلس السلام القبرصي تاسوس كوستياس: “إن قبرص هي مثال حي على أن القواعد العسكرية لا تحل المشاكل ولا توفر الاستقرار والأمن، وإنما تؤجج العسكرة وتديم التوتر”.

إلى ذلك قال الناشط في مجموعة (متحدون من أجل فلسطين)، ليماسول لياندروس فيشر: “إن القاعدة استخدمت أيضاً في ضربات أميركية وبريطانية شنت مؤخراً في اليمن”.

من جانبها قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب آكيل، فيرا بوليكاربو: “نتظاهر ضد استخدام القواعد لضرب شعوب المنطقة وضد وجود قواعد في قبرص، ونريد أن يتم تفكيكها”.

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