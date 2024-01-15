عودة الخلافات داخل الکيان الاسرائيلي وتعمق الشرخ والسبب..

العالم - الاحتلال

'طوفان الأقصى'؛ نقطة تحول وتاريخ توقفت عنده عجلة الحياة في كيان الاحتلال الاسرائيلي وما زالت تدور في حلقة مفرغة؛ ظهرت خلالها جميع الخلافات في الداخل الاسرائيلي وتعرى عندها ما اشاعه قادة الكيان من وحدة مصطنعة يختبؤون خلفها لتبرير عدوانهم الهمجي على السكان في قطاع غزة.

القراءات والدراسات لمراكز الأبحاث اجمعت على ان استمرار الحرب يعيد إلى الواجهة الخلافات والصراعات الداخلية، ويعمق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي.

وهو ما نشهده في كل يوم داخل اركان كيان الاحتلال؛ كان اخرها اللقاء العاصف بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت الذي غادر مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الحرب انفجر في وجه نتنياهو مطالبا اياه بعدم التشويش على عمله.

الجانب الاقتصادي في هذه الازمة حاضر بقوة حيث يشهد الاقتصاد الاسرائيلي حالة من عدم الاستقرار الشديد بسبب الحرب على غزة؛ ولم تقتصر الانتقادات على الصعيد الدولي على حرب الابادة التي يشنها الكيان الاسرائيلي على غزة؛ بل وصلت الى الداخل؛ بسبب التراجعات الاقتصادية التى يشهدها الكيان؛ حيث طالب الآلاف من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال تظاهرة في تل ابيب بانهاء الحرب واعادة الاسرى الاسرائيليين واسقاط حكومة نتنياهو، والإسراع في إجراء انتخابات جديدة، بسبب الفشل في تحرير المحتجزين وعدم تحقيق اهداف الحرب.