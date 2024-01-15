شاهد.. لماذا شهدت 'اسرائيل' اضراباً لمدة 100 دقيقة؟

العالم - مراسلون

مئة دقيقة اضراب؛ هذا ما شهده كيان الاحتلال مع مرور مئة يوم على الحرب وذلك يأتي بدعوة من ما يعرف بالهستدروت نقابة العمال الاسرائيلية للضغط على حكومة الحرب لوقف الحرب وتحرير الاسرى من الجنود والمحتجزين من الاسرائيلين.

وقالت احدی المشارکات في الوقفة الاحتجاجية لقناة العالم:"من غير الممکن ان نکون في هذا الوضع، بعد مرور 100 يوم مازلنا ننتظر عودة المحتجزين".

ومع مرور مئة يوم على الحرب تتصاعد التظاهرات بالشارع الاسرائيلي لوقف الحرب والتوجه الى ايرام صفقة تبادل. هذه التظاهرات التي شارك بها عضو مجلس الحرب بيني غانتس في أشارة الى تصاعد الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس الحرب الذي يتوقع أن يتفكك مع تعمق الازمة السياسية والامنية وعدم تحقيق اي من الاهداف التي وضعها هذا المجلس برئاسة نتنياهو الغارق بوحل غزة بعد مرور مئة يوم من الحرب على الفلسطينين وقضيتهم.

وقال الصحفي الفلسطيني راسم عبيدات:"المنحی والتطور اللافت في هذه القضية انها أصبحت تطرح شعارات سياسية بمعنی انها تطالب بإقالة نتنياهو وهي بذلک تلتقي بالمعارضة الاسرائيلية التي تطالب ايضاً اقالة نتنياهو وخاصة ان 4 رؤساء وزراء سابقين طرحوا قضية اقالة نتنياهو منهم ايهود باراک وايهود اولمرت وايضاً يائير لابيد وافيغدور ليبرمان ولأول مرة تطرح في اسرائيل عملية اجراء انتخابات مبکرة خلال الحرب وهذا تطور لافت اذا ما جری".

ويعد مئة يوم من الحرب يشهد كيان الاحتلال الاسرائيلي مزيداً من الانقسامات الداخلية بالمجتمع الاسرائيلي في ظل وجود حكومة يسيطر عليها الجناح المتطرف والمتشدد.

هي 100 يوم من الحرب لکنها ليست کأي يوم بعد المئة، فشل استخباراتي وعسکري وأمني لکيان الاحتلال الاسرائيلي وبات بنيامين نتنياهو اقرب للمحاسبة والسجن.